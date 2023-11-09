Издание FourFourTwo назвало самый лучший матч в истории Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов «Милан» – «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти) стал лучшим матчем в истории турнира по версии FourFourTwo. Мерсисайдцы к перерыву уступали со счётом 0:3, но во втором тайме англичане за шесть минут смогли сделать счёт равным. Дополнительное время обошлось без голов, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Ливерпуля.

Полный список:

1. «Милан» – «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти), сезон-2004/2005.

2. «Барселона» – «ПСЖ» (6:1), сезон-2016/2017.

3. «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» (2:1), сезон-1998/1999.

4. «Милан» – «Барселона» (4:0), сезон-1993/1994.

5. «Депортиво» – «Милан» (4:0), сезон-2003/2004.

6. «Монако» – «Реал» Мадрид (3:1), сезон-2003/2004.

7. «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» (2:3), сезон-1998/1999

8. «Аякс» – «Тоттенхэм» (2:3), сезон-2018/2019.

9. «Боруссия» Дортмунд – «Малага» (3:2), сезон-2012/2013.

10. «Вердер» – «Андерлехт» (5:3), сезон-1993/1994.

11. «Реал» Мадрид – «Атлетико» (4:1), сезон-2013/2014.

12. «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» (3:1), сезон-2010/2011.

13. «Ливерпуль» – «Олимпиакос» (3:1), сезон-2004/2005.

14. «Челси» – «Барселона» (4:2), сезон-2004/2005.

15. «Челси» – «Ливерпуль» (4:4), сезон-2008/2009.

16. «Барселона» – «Интер» (1:0), сезон-2009/2010.

17. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (4:3), сезон-2018/2019.

18. «Аякс» – «Бавария» (5:2), сезон-1994/1995.

19. «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0), сезон-2018/2019.

20. «Манчестер Сити» – «Монако» (5:3), сезон-2016/2017.

21. «Монако» – «Депортиво» (8:3), сезон-2003/2004.

22. «Интер» – «Арсенал» (1:5), сезон-2003/2004.

23. «Барселона» – «Динамо» Киев (0:4), сезон-1997/1998.

24. «Гамбург» – «Ювентус» (4:4), сезон-2000/2001.

25. «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид (4:3), сезон-2022/2023.