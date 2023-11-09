Вратарь «Баварии» Ульрайх: моё будущее в клубе? Обсудим его в ближайшее время

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх ответил на вопрос о своём будущем в мюнхенском клубе.

«Я рад слышать позитивные слова в свой адрес. Последние несколько недель и месяцев показали, насколько важно быть хорошо подготовленным к возможности сыграть в воротах за «Баварию». Мне приятно слышать положительные отзывы. Если говорить о моём будущем в клубе, то мы поговорим с руководством в течение следующих нескольких недель и посмотрим, к чему мы придём», — приводит слова Ульрайха Bild.

Напомним, немецкий голкипер перешёл в мюнхенский клуб из «Гамбурга» в 2021 году. В последнее время Ульрайх заменял основного вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, который получил серьёзную травму минувшей зимой. Действующее трудовое соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до лета 2024 года.