Зинедин Зидан рассказал о том, почему он решил взять пятый номер в «Реале»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чем было обусловлено его решение выбрать пятый номер на футболке при переходе в стан «сливочных».

«Центральный полузащитник, играющий под пятым номером, — это выглядит немного странновато, не так ли? Флорентино Перес — человек старой закалки. Ему вообще не нравилось, когда игроки брали такие номера, как, например, 25 или 30. Он говорил, что они больше подходят для американского футбола. Он предпочитал классические номера от 1 до 11.

Защитник Санчес ушёл и освободил свой номер. Тогда президент попросил меня взять именно его. Я ответил ему: «Да, да, я возьму этот номер». Мне нравится этот номер, так как он является частью моей истории», — приводит слова Зидана Football Espana.