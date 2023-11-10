Estadio Deportivo: «Бетис» начал переговоры с де Хеа о подписании контракта с клубом

Испанский «Бетис» инициировал предварительные переговоры с экс-вратарём «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа о том, чтобы 33-летний голкипер присоединился к «огурцам» грядущей зимой. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, обе стороны заинтересованы в успешном завершении переговоров, поскольку руководство «Бетиса» хочет усилить вратарскую позицию, а сам де Хеа желает продолжить карьеру на родине. Подчёркивается, что испанскому футболисту будет предложено краткосрочное трудовое соглашение.

Вместе с тем есть риск, что даже в случае согласования условий личного контракта с де Хеа клуб не сможет заявить игрока, поскольку на текущий момент «Бетис» превысил лимит по зарплатам, о чём недавно сообщил генеральный директор «огурцов» Рамон Аларкон. Отмечается, что продажа вратаря Силвы способна решить эту ситуацию и предоставить де Хеа возможность присоединиться к команде Мануэля Пеллегрини.