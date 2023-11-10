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Гол Кокорина не помог «Арису» избежать поражения в матче с «Бетисом»

Гол Кокорина не помог «Арису» избежать поражения в матче с «Бетисом»
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В четверг, 9 ноября, состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между испанским «Бетисом» и кипрским «Арисом». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакими (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Первый гол в матче на 34-й минуте забил форвард «Бетиса» Борха Иглесиас. На 65-й минуте преимущество испанцев до двух мячей увеличил Айтор Руибаль. Марк Рока на 75-й минуте сделал счёт 3:0. На 84-й минуте форвард «Ариса» Александр Кокорин отыграл один мяч. Однако на 90+4-й минуте Эз Абде вновь увеличил отрыв испанцев до трёх мячей.

После этой победы в активе «Бетиса» стало девять очков, команда возглавляет таблицу группы С. «Арис» с тремя очками идёт на последнем месте.

Лига Европы . Группа C. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
4 : 1
Арис
Лимасол, Кипр
1:0 Иглесиас – 34'     2:0 Руибаль – 65'     3:0 Рока – 79'     3:1 Кокорин – 84'     4:1 Абде – 90+4'    
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