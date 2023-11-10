Гол Кокорина не помог «Арису» избежать поражения в матче с «Бетисом»

В четверг, 9 ноября, состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между испанским «Бетисом» и кипрским «Арисом». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакими (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.
Первый гол в матче на 34-й минуте забил форвард «Бетиса» Борха Иглесиас. На 65-й минуте преимущество испанцев до двух мячей увеличил Айтор Руибаль. Марк Рока на 75-й минуте сделал счёт 3:0. На 84-й минуте форвард «Ариса» Александр Кокорин отыграл один мяч. Однако на 90+4-й минуте Эз Абде вновь увеличил отрыв испанцев до трёх мячей.
После этой победы в активе «Бетиса» стало девять очков, команда возглавляет таблицу группы С. «Арис» с тремя очками идёт на последнем месте.
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