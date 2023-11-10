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«Астон Вилла» одержала волевую победу в матче Лиги конференций с АЗ

«Астон Вилла» одержала волевую победу в матче Лиги конференций с АЗ
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Завершился матч 4-го тура группы Е Лиги конференций, в котором встречались английская «Астон Вилла» и нидерландский «АЗ Алкмар». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Луишем Годинью (Португалия). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1.

На 52-й минуте счёт открыл нападающий АЗ Вангелис Павлидис с передачи Рихедли Базура. На 61-й минуте защитник хозяев Диего Карлос забил ответный мяч. Победу «Астон Вилле» принёс нападающий Олли Уоткинс, который отличился на 81-й минуте.

«Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице группы Е. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. АЗ находится на четвёртой строчке, заработав три очка. Лидирует «Легия» (9).

Лига конференций . Группа E. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 1
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
0:1 Павлидис – 52'     1:1 Карлос – 61'     2:1 Уоткинс – 81'    
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