«Астон Вилла» одержала волевую победу в матче Лиги конференций с АЗ
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Завершился матч 4-го тура группы Е Лиги конференций, в котором встречались английская «Астон Вилла» и нидерландский «АЗ Алкмар». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Луишем Годинью (Португалия). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:1.
На 52-й минуте счёт открыл нападающий АЗ Вангелис Павлидис с передачи Рихедли Базура. На 61-й минуте защитник хозяев Диего Карлос забил ответный мяч. Победу «Астон Вилле» принёс нападающий Олли Уоткинс, который отличился на 81-й минуте.
«Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице группы Е. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. АЗ находится на четвёртой строчке, заработав три очка. Лидирует «Легия» (9).
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