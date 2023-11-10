Лига Европы, 9 ноября: результаты игрового дня и турнирная таблица
Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.
Все результаты 4-го тура Лиги Европы
Группа А
«Фрайбург» — ТСЦ Бачка-Топола — 5:0
«Вест Хэм» — «Олимпиакос» — 1:0
Группа В
«Аякс» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:2
АЕК Афины — «Марсель» — 0:2
Группа С
«Бетис» — «Арис» — 4:1
«Рейнджерс» — «Спарта» Прага — 2:1
Группа D
«Аталанта» — «Штурм» — 1:0
«Спортинг» — «Ракув» — 2:1
Группа Е
ЛАСК — «Юнион» — 3:0
«Тулуза» — «Ливерпуль» — 3:2
Группа F
«Ренн» — «Панатинаикос» — 3:1
«Маккаби» Хайфа — «Вильярреал» — 1:2
Группа G
«Серветт» — «Шериф» — 2:1
«Славия» Прага — «Рома» — 2:0
Группа Н
«Карабах» — «Байер» — 0:1
«Хеккен» — «Мольде» — 1:3
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