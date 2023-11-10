«Пока ничего не решено». Тренер «Аякса» — о положении в группе Лиги Европы

Главный тренер «Аякса» Джон вант Схип прокомментировал поражение в матче 4-го тура Лиги Европы с «Брайтоном» (0:2).

«Я доволен тем, как мы начали игру, но после индивидуальной ошибки мы позволили «Брайтону» забить. Затем мы создали моменты, но было очень трудно поддерживать такую интенсивность, и во втором тайме повторилась та же история. В конце концов, я думаю, мы заслуживали большего. Нам еще предстоит сыграть две игры, и пока ничего не решено», — приводит слова вант Схипа официальный сайт УЕФА.

«Брайтон» занимает второе место в турнирной таблице группы В Лиги Европы. Команда набрала семь очков после четырёх матчей. «Аякс» находится на четвёртой строчке, заработав два очка. Лидирует «Марсель» (8).