«Барселона» не планирует увольнять Хави с поста главного тренера клуба, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб полностью доверяет специалисту, несмотря на ухудшение формы команды и недавние неудачные результаты.

Отмечается, что сейчас любые разговоры об уходе Хави неуместны, учитывая его достижения в клубе. «Барселона» рассматривает долгосрочное сотрудничество с тренером и краткосрочные неудачи не заставили руководство усомниться в специалисте.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Напомним, в своём последнем матче в Лиге чемпионов «Барселона» неожиданно уступила «Шахтёром» со счётом 0:1. В чемпионате Испании команда занимает третье место, записав в свой актив 27 очков.

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