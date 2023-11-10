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Определились четыре участника плей-офф Лиги конференций

Определились четыре участника плей-офф Лиги конференций
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Завершился 4-й тур группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024. По его итогам определились четыре участника плей-офф.

В группе С первое место себе обеспечился чешская «Виктория» Пльзень. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Первая строчка позволит чешскому клубу избежать стыкового матча с командой, которая опустится в Лигу конференций из Лиги Европы. Из группы D уже точно выйдет в плей-офф бельгийский «Брюгге» (10). В группе G два первых места застолбили греческий ПАОК (10) и немецкий «Айнтрахт» Франкфурт (9). Командам ещё предстоит определить между собой, кто отправится в 1/8 финала Лиги конференций напрямую.

5-й тур группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024 пройдёт 30 ноября, заключительный тур — 14 декабря.

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