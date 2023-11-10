Эмери высказался о победе «Астон Виллы» в матче с АЗ в Лиге конференций

Главный тренер «Астон Виллы» Унас Эмери прокомментировал победу команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги конференции с АЗ. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Очень важный, очень сложный матч. Мы знали, что должны уважать их. Я очень горжусь нашей работой на этом турнире. Мы становимся лучше. «АЗ» — очень хорошая команда. Я очень счастлив, что нам удалось одержать победу», — приводит слова Эмери BBC.

После четырёх туров «Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очов. «АЗ», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав три очка. Возглавляет турнирную таблицу группы «Легия», которая набрала девять очков.