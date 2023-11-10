Игрок «Вест Хэма» Уорд-Праус высказался о победе в матче Лиги Европы с «Олимпиакосом»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джеймс Уорд-Праус прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Олимпиакосом» (1:0).

«Это была важная реакция. Мы знали, что будет тяжело, и были разочарованы тем, как мы сыграли ранее на выезде. Внутри нас горел огонь. В первом тайме было сложно, но во второй половине мы копнули глубже и получили награду.

У всех бывают взлёты и падения в футболе. Мы хорошо начали и чувствовали себя непобедимыми. У нас был спад, но такое случается. В этом разница между лучшими командами и остальными – у них есть стабильность. Сегодня для нас огромная победа и первый шаг к тому, чтобы набирать обороты», — приводит слова Уорд-Прауса официальный сайт УЕФА.