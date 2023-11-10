Жан Клод Блан близок к назначению в «Манчестер Юнайтед»

Бывший исполнительный директор французского «ПСЖ» и итальянского «Ювентуса» Жан Клод Блан может получить должность в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Жан Клод Блан уже сообщил о своей готовности присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

После работы в «Ювентусе» и «ПСЖ» специалист получил должность в международной химической компании INEOS, которая является владельцем «Ниццы». Блан возглавлял спортивное подразделение компании, отвечая за все за все спортивные проекты.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда тен Хага набрала 18 очков за 11 матчей.