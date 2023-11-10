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Аль-Хиляль — Аль-Таавун. Прямая трансляция
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«Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара

«Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара
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Саудовский «Аль-Хиляль» может приостановить контракт с бразильским нападающим Неймаром.

Как сообщает ITASportPress, руководство команды рассматривает возможность приостановки контрактного соглашения с игроком. Цель состоит в том, чтобы освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно. «Аль-Хиляль» планирует пригласить игрока на позицию левого защитника.

Напомним, Неймар получил травму в отборочном матче ЧМ‑2026 с Уругваем (0:2). Ожидаемое время восстановления 31‑летнего футболиста может составить до десяти месяцев. Таким образом, есть высокая вероятность того, что Неймар больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контракт форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в трёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.

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