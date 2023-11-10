Шеф-скаут «Зенита» назвал позиции, которые клуб хотел усилить в трансферное окно

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал о трансферных целях, которые стояли перед командой летом.

«У нас команду покинули Кузяев, Малком, был травмирован Родригао. Вот и можно сопоставить приоритетные позиции. Центральный нападающий? Мы же играем 4-3-3. Для этого два центрфорварда достаточно.

С другой стороны – клуб всегда будет рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов. Матчи выигрывают в штрафных, как бы это странно ни звучало. Очень важно иметь качественных футболистов на этой позиции.

Возвращаясь к вашему вопросу, центральный защитник – это было бы неплохо. Футболист в атаку – обязательно. Изидором мы её частично закрыли. Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось. Как говорил Владимир Боровичка: «Лучше не взять хорошего, чем взять плохого», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили 11 игроков, среди которых защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович, защитник Марио Фернандес, полузащитник «Сочи» Александр Коваленко и нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.