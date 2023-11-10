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Шеф-скаут «Зенита»: готовы ли к нам ехать из Европы? Многие вполне готовы общаться

Шеф-скаут «Зенита»: готовы ли к нам ехать из Европы? Многие вполне готовы общаться
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Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал о желании иностранных футболистов переезжать в Россию после начавшейся СВО.

«Сократилось ли количество международных скаутов в связи с последними событиями? Мы смотрим европейские лиги и можем сработать по футболисту оттуда, но нужно понимание, готов ли игрок ехать? Это предугадать невозможно. Некоторые – наотрез «нет», но многие вполне готовы общаться. Мы понимаем, что шансы осуществить трансфер игрока из топ-5 лиг не такие, как ранее», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В летнее трансферное окно 2023 года в «Зенит» перешли шесть иностранцев: четыре бразильца – Марио Фернандес, Ду Кейрос, Мантуан и Педро (он приедет в клуб в феврале 2024 года), а также серб Страхиня Эракович и француз Вильсон Изидор.

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