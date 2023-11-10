Мануэль Нойер рассказал о желании вернуться в основной состав сборной Германии

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о желании вернуться в основной состав национальной команды Германии.

«Я в контакте с Нагельсманом. Мы общались, пришли к общему знаменателю — сейчас он не может меня пригласить, но надеется увидеть прогресс. Я сделаю всё, что возможно, для возвращения в национальную команду», — приводит слова Нойера ITASportPress.

Нойер являлся основным вратарём немецкой национальной команды на протяжении многих лет. Игрок дебютировал за сборную в 2009 году. В составе бундестим 37-летний вратарь принял участие в 117 матчах.

Напомним, 28 октября Нойер впервые с момента, когда сломал ногу, вернулся в стартовый состав «Баварии», которая проводила матч с «Дармштадтом 98» в Бундеслиге. Мюнхенский клуб победил в этой встрече с разгромным счётом 8:0.