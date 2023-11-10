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«Не все начинают с «Зенита». Мне повезло». Шеф-скаут клуба рассказал, как получил работу

«Не все начинают с «Зенита». Мне повезло». Шеф-скаут клуба рассказал, как получил работу
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Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, как получил должность в петербургском клубе.

«На тот момент я работал в компании InStat – был руководителем отдела разработки. Однако, находясь в Петербурге всю жизнь, странно было не попытаться получить работу в «Зените». Но эту возможность надо было ещё создать. Открыть «окно возможности» и попытаться из него не выпасть. Представился случай показать резюме на тот момент спортивному директору Хенку ван Стее, мне перезвонили и пригласили на встречу. Как такового отдела тогда не было, он только формировался. Ему нужны были люди. Ван Стее меня отправил к Антону Евменову, который пришёл в клуб за несколько дней до меня.

Что имел в виду, говоря «учиться приходилось на ходу»? У меня же на тот момент не было опыта работы в клубе на такой должности. Пришлось знакомиться с законами бизнес-процессов, коммуникации, документооборота. По щелчку пальцев всё не случается. Одно дело смотреть со стороны, представляя, как всё это происходит за закрытой дверью. Другое – внутри. Совсем другая специфика после работы в InStat. Здесь можно совершенствоваться бесконечно. Я и до этого консультировал клубы по статистике, работе с данными, но на внештатной основе. Всё ради опыта. Сотрудничал с «Лацио», «Селтиком», — рассказал Шипулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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