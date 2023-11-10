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Защитник «Баварии» Дэвис настроен перейти в «Реал»

Защитник «Баварии» Дэвис настроен перейти в «Реал»
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Футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис склоняется к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между игроком и немецким клубом о продлении контракта приостановлены уже полгода. Интерес «Реала» к Дэвису конкретен, испанцы видят в нём желаемое решение на позиции левого защитника и уже на ранней стадии установили контакт с его окружением с рекомендацией не продлевать контракт и тянуть время.

23-летний Альфонсо Дэвис имеет действующее трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией», рассчитанное до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Канады в € 70 млн.

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