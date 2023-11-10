Три игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии на матчи отбора ЧМ-2026. Барриос — вне заявки

Сборная Колумбии объявила итоговый состав на матчи отборочного турнира на чемпионат мира — 2026 с Бразилией и Парагваем. Так, в заявку колумбийцев на ответственные игры попали сразу трое футболистов из Российской Премьер-Лиги — Джон Кордоба из «Краснодара», Хорхе Карраскаль из московского «Динамо» и Матео Кассьерра из «Зенита».

Стоит отметить, что другой игрок «Зенита» Вильмар Барриос не был вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией и Парагваем.

Напомним, в отборе на ЧМ-2026 сборная Колумбии набрала шесть очков в четырёх матчах. Это позволяет колумбийцам занимать пятую строчку в отборочном турнире в Южной Америке. Путёвку на мундиаль гарантированно получат сборные, занявшие первые шесть мест. Всего же в отборе южноамериканского континента участвуют 10 сборных.