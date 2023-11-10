Шеф-скаут «Зенита» раскрыл размер «северной надбавки» для перехода в клуб из команд РПЛ

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, что так называемая «северная надбавка» при переходе игрока в стан сине-бело-голубых превышает реальную стоимость примерно в пять раз.

«За Коваленко мы следили давно. Это один из самых интересных молодых российских футболистов. Нам надо усиливать российский костяк. Особенно с уходом Кузяева. Все знали, что нам нужен игрок такого типа. И если друг другу наши друзья могут продавать игроков за три копейки, то для «Зенита» существует северная надбавка – раз в пять от реальной стоимости. Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.