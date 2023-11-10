Заза Джанашия: у «Локо» хорошая команда. Вроде всё есть, а чего-то всё равно не хватает

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре железнодорожников под руководством Михаила Галактионова.

«Не знаю, когда «Локомотив» в следующий раз станет чемпионом. Сейчас чемпионат идёт тяжело — хорошие команды, борьба. «Локо» один матч играет хорошо, второй — слабее. Просто чего-то не хватает, даже не могу понять чего. Команда хорошая, молодая. Вроде всё есть, а чего-то всё равно не хватает», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 14 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге «Локомотив» располагается на шестой позиции, набрав 21 очко.

47-летний Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. За это время футболист четыре раза выиграл с москвичами Кубок России. Всего в составе красно-зелёных Заза провёл 194 матча, в которых забил 51 гол.