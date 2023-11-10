Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 11-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 10 ноября, матчем «Боруссия» М — «Вольфсбург» стартует 11-й тур Бундеслиги сезона-2023/2024.

В 11-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч:

10 ноября, пятница:

«Боруссия» М — «Вольфсбург» (Мёнхенгладбах, 22:30 мск).

11 ноября, суббота:

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» (Аугсбург, 17:30 мск);

«Бавария» — «Хайденхайм» (Мюнхен, 17:30 мск);

«Дармштадт 98» — «Майнц» (Дармштадт, 17:30 мск);

«Штутгарт» — «Боруссия» Д (Штутгарт, 17:30 мск);

«Бохум» — «Кёльн» (Бохум, 20:30 мск).

12 ноября, воскресенье:

«Байер» — «Унион» (Леверкузен, 17:30 мск);

«Вердер» — «Айнтрахт» Ф (Бремен, 19:30 мск);

«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» (Лейпциг, 21:30 мск).

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», который набрал 28 очков. Вторую позицию занимает «Бавария» с 26 очками. У «Штутгарта» и дортмундской «Боруссии» по 21 очку. На последнем месте идёт «Кёльн», который набрал пять очков.