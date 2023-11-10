Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 11-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 10 ноября, матчем «Боруссия» М — «Вольфсбург» стартует 11-й тур Бундеслиги сезона-2023/2024.
В 11-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч:
10 ноября, пятница:
«Боруссия» М — «Вольфсбург» (Мёнхенгладбах, 22:30 мск).
11 ноября, суббота:
«Аугсбург» — «Хоффенхайм» (Аугсбург, 17:30 мск);
«Бавария» — «Хайденхайм» (Мюнхен, 17:30 мск);
«Дармштадт 98» — «Майнц» (Дармштадт, 17:30 мск);
«Штутгарт» — «Боруссия» Д (Штутгарт, 17:30 мск);
«Бохум» — «Кёльн» (Бохум, 20:30 мск).
12 ноября, воскресенье:
«Байер» — «Унион» (Леверкузен, 17:30 мск);
«Вердер» — «Айнтрахт» Ф (Бремен, 19:30 мск);
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» (Лейпциг, 21:30 мск).
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», который набрал 28 очков. Вторую позицию занимает «Бавария» с 26 очками. У «Штутгарта» и дортмундской «Боруссии» по 21 очку. На последнем месте идёт «Кёльн», который набрал пять очков.