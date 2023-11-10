Клопп — об отменённом голе «Ливерпуля» в матче с «Тулузой»: игры рукой не было

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчёт решения арбитра не засчитать гол защитника «красных» Джарелла Куансы в матче группового этапа Лиги Европы с «Тулузой» (2:3).

«Я видел повтор. На мой взгляд, это не игра рукой, но решаю не я. Мяч попал ему (Алексису Мак Аллистеру. — Прим. «Чемпионата») в грудь, а касания рукой я не видел. Возможно, у судьи был другой ракурс. Это было задолго до нашего гола. Я сам пока не видел, но мне сообщили, что ещё в одном эпизоде мы могли получить право на пенальти. Меня больше волнует не это, а то, что мы могли играть лучше. Более агрессивно в футбольном смысле», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Гол Куансы в самой концовке матча между «Ливерпулем» и «Тулузой» был отменён из-за игры рукой хавбека мерсисайдцев Алексиса Мак Аллистера. «Ливерпуль» в итоге проиграл 2:3.