Шеф-скаут «Зенита» Шипулин рассказал о переходе Эраковича

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал о переходе Страхини Эраковича в стан сине-бело-голубых. Он объяснил, почему «Зенит» обратил внимание на сербского футболиста.

«Эракович стал известен с момента, когда стал регулярно играть в стартовом составе. Даже если бы у нас не было партнёрских отношений с клубом, мы его всё равно смотрели бы. Страхиня — очень стабильный футболист. В молодом возрасте у него много игр за сильную команду. В прошлом сезоне он играл в более чем 90% матчей. Хорошие цифры для молодого игрока. Кого могли взять, помимо Эраковича? Список был небольшим: игроки национальных команд, в том числе из ведущих», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.