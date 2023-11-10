Шеф-скаут «Зенита»: не переплачивать при лимите и узости рынка практически невозможно

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о работе на внутреннем российском рынке футболистов.

«Пиняева образца 2023 года – да, все знают. Один из сильнейших молодых доморощенных игроков. А образца «Чертаново» 2021 года? Скорее нет.

Рынок РПЛ», как вы назвали, я бы переформулировал в «возможности приглашения доморощенных футболистов достаточно высокого уровня». Так звучит несколько более приближённо к реальности и сразу отражает суть и сопутствующие сложности процесса. Мы точно так же смотрим, летаем, общаемся, анализируем. Здесь ключевая задача состоит в том, чтобы создавать возможности трансфера футболистов на подъёме, чтобы не переплачивать сильно (совсем не переплачивать в условиях лимита и узости рынка – практически невозможно). Футболист должен приехать и сразу как минимум не выпадать из тренировочного процесса и интегрироваться в конкурентную среду с легионерами высокого уровня. При этом мы стараемся максимально плавно, но поступательно подводить выпускников академии клуба, не перекрывать им дорогу трансферами средних, но более взрослых игроков», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.