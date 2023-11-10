Кассьерра: каждый мечтает играть в Лиге чемпионов. Надеюсь, бан России не затянется

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об отстранении российских команд от международных турниров. Он признался, что невозможность играть в еврокубках не портит ему настроение.

«Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на моё настроение. Я счастлив в «Зените», в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное.

Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется и «Зенит» выступит в главном клубном турнире Европы», — приводит слова Матео Кассьерры Bobsoccer.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.