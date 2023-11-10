Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассьерра: каждый мечтает играть в Лиге чемпионов. Надеюсь, бан России не затянется

Кассьерра: каждый мечтает играть в Лиге чемпионов. Надеюсь, бан России не затянется
Комментарии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об отстранении российских команд от международных турниров. Он признался, что невозможность играть в еврокубках не портит ему настроение.

«Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на моё настроение. Я счастлив в «Зените», в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное.

Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется и «Зенит» выступит в главном клубном турнире Европы», — приводит слова Матео Кассьерры Bobsoccer.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.

Материалы по теме
Кассьерра: я имел возможность перейти в серьёзный европейский клуб, но выбрал «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android