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Даллинга — первый игрок из Франции после Дрогба, забивавший «Ливерпулю» дома и на выезде

Даллинга — первый игрок из Франции после Дрогба, забивавший «Ливерпулю» дома и на выезде
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Нападающий «Тулузы» Тейс Даллинга стал первым игроком французского клуба после Дидье Дрогба, кому удавалось забить «Ливерпулю» в еврокубках в домашнем и выездном матчах в течение одного сезона.

23-летний форвард отличился в матче с мерсисайдцами на «Энфилде» (1:5) и забил «Ливерпулю» (3:2) на домашней арене накануне, 9 ноября. Тем самым нидерландец стал первым футболистом французской команды, который отличился в двух матчах с «Ливерпулем» по ходу одного сезона, после экс-нападающего «Марселя» Дидье Дрогба. Ивуариец отличился в обоих матчах с «красными» в сезоне-2003/2004 в рамках Кубка УЕФА.

После четырёх проведённых встреч «Ливерпуль» возглавляют таблицу группы E Лиги Европы, набрав девять очков. «Тулуза» занимает второе место.

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