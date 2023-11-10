Защитник «Зенита» Эракович высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович поделился мыслями о предстоящем матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Давно в последний раз находился в роли догоняющего? Ситуация мне знакома. В позапрошлом сезоне мы с «Црвеной Звездой» отставали от «Партизана» на пять очков. Причём как раз перед дерби и уже во второй половине чемпионата. Сейчас разница между «Зенитом» и «Краснодаром» меньше и матчей впереди гораздо больше. Тогда, кстати, мы выиграли 2:0.

Внутри команды предматчевый ажиотаж чувствуется? Излишнего волнения точно нет. Но нам очень приятно, что болельщики активно собираются на эту игру. Чем их будет больше, тем, конечно, лучше. Мы играем для них! Что касается мотивации, то её не занимать», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

«Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. 11 ноября команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.