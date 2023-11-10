«К иностранцам там специфическое отношение». Шеф-скаут «Зенита» — о работе в Финляндии

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, как работал в Финляндии в клубе «КуПС».

«Я занимался практически всем. Полный цикл – переговоры, аналитика, работа с агентами, понимание психологии футболистов, пресса, федерация. Мы выиграли чемпионат впервые за много лет. Заходили в медали. Сыграли в Лиге Европы. Раньше люди в клубе функционировали в режиме цитаты из фильма «Залечь на дно в Брюгге»: «На самое дно не упал, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм». Главное — не вылететь. Всё равно в медали никто не пустит.

К иностранцам там специфическое отношение. Не конкретно к россиянам, а в принципе. Да и сложно одному, плывя против течения, что-то менять. Да, у меня была поддержка генерального директора, но и он старался лавировать. Куопио – это периферия. Люди могут уйти в три часа домой и отключить телефон. Отсутствует такое понятие, как субординация. Привыкнуть к этому сложно. Там предпочитали объяснять, почему что-то сделать нельзя, а не думали над планом, как решить задачу.

Сложно работать в городе, где главное событие – ДТП с участием белки или кража шоколада из супермаркета. Причём это не фигура речи. У меня в женской команде была футболистка, которая работала следователем. Но в принципе понятно, почему она пошла в футбол. Работа у неё слишком «увлекательная». Даже по финским меркам в этом городе живёт очень специфический и закрытый народ – сами финны так говорят про жителей этой области – Саво.

Удовлетворён ли я сделанным? Сложно с чем-то сравнивать, поскольку попытка была ровно одна. Конечно, всегда можно что-то сделать лучше. Можно и провалиться. Но могу сказать, что мою работу стали ценить, уже когда я ушёл, — руководство, главный тренер. Люди поняли, что если ты за что-то борешься, то куда приятнее видеть результат. И сейчас ХИК действительно не единоличный лидер», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.