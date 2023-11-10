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РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в октябре

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в октябре
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в октябре. При выборе кандидатов учитывалась статистика за три матча, которые состоялись в минувшем месяце.

Так, в список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в октябре попали:

  • Сергей Семак («Зенит», 3 матча — 9 очков);
  • Сергей Юран («Пари Нижний Новгород», 3 матча — 6 очков);
  • Валерий Карпин («Ростов», 3 матча — 6 очков);
  • Рашид Рахимов («Рубин», 3 матча — 7 очков);
  • Сергей Ташуев («Факел», 3 матча — 7 очков).

Стоит отметить, что победитель будет определяться путём трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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