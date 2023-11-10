Медина — о переходе в «Спартак» из ЦСКА: почувствовал, так будет лучше для моей карьеры

Парагвайский полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, почему принял решение покинуть ЦСКА и присоединиться к красно-белым.

«Прекрасно осознавал, что такой трансфер — это большая редкость. Но я принял такое решение, потому что был убеждён: так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего. «Спартак» — это действительно большой клуб. Пожалуй, самый большой в России. Почувствовал, что во мне здесь искренне заинтересованы, и согласился. Сказал ЦСКА спасибо за всё и перевернул страницу. Теперь я здесь. Много ли гневных сообщений получал после перехода? Конечно. Будь я на месте фаната ЦСКА, тоже был бы возмущён и полон злости. Но я воспринял это спокойно. Понимал, что иначе и не может быть. К тому же от болельщиков «Спартака» получал в основном сообщения в поддержку, пожелания удачи», — приводит слова Медины официальный сайт «Спартака».

Хесус Медина перешёл в московский «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 26-летний парагвайский хавбек провёл 11 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. «Спартак» после 14 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.