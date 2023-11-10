Защитник «Краснодара» Кайо в этом году уже не сыграет

Бразильский защитник «Краснодара» Кайо не сможет помочь «быкам» в оставшихся матчах текущего года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, защитник уже вернулся в Россию, он проходит реабилитацию в Краснодаре. Скорее всего, 28-летний футболист вернётся в строй к зимним сборам команды Владимира Ивича.

Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, перейдя из португальской «Санта-Клары». В августе текущего года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). Всего в нынешнем сезоне бразилец провёл шесть матчей за «быков» в рамках чемпионата России и забил один гол.

«Краснодар» после 14 туров возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.