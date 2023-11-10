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Кассьерра высказался о значительном росте результативности по сравнению с прошлым сезоном

Кассьерра высказался о значительном росте результативности по сравнению с прошлым сезоном
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о том, что его результативность значительно возросла по сравнению с прошлым неудачным сезоном. По словам футболиста, в его подходе к тренировкам и играм ничего не изменилось, просто «мяч стал идти в ворота».

«Во мне ничего не поменялось, моя мотивация, моё рвение, моя работа на тренировках и в матчах в этом сезоне ровно такая же, как и в прошлом. Я переходил в «Зенит» с огромным желанием забивать постоянно и много, но время шло, отличаться не удавалось, это расшатывало веру в себя. От нападающих всегда ждут забитых голов, а у меня всё не получалось и не получалось… Но в этом сезоне я забил в первой же игре – и всё сразу стало проще, мячи полетели в ворота! (Смеётся). При этом вспомните: я же и в прошлом году создавал довольно много моментов! Однако в футболе часто бывает так, что, как бы ты ни старался, мяч не идёт в сетку. А сейчас вот попадает! (Улыбается)

Я счастлив! Надеюсь, что мне удастся забить ещё большое количество голов, принести «Зениту» пользу и вместе с командой завоевать очередной титул», — приводит слова Матео Кассьерры Bobsoccer.

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