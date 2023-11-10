Агент Батчи: несколько английских клубов проявляют к Жоау интерес

Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов.

«К Батчи есть интерес со стороны клубов Европы, не только МЛС. Несколько английских клубов также проявляют к нему интерес. Очень маловероятно, что трансфер состоится зимой», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Батчи перебрался в «Краснодар» из португальского «Шавиша» за € 1,5 млн в сентябре 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету ангольского хавбека 14 матчей, один забитый мяч и три результативные передачи за «Краснодар». Контракт Батчи с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3,5 млн.