В «Ювентусе» отказались комментировать интерес к Эдуарду Сперцяну

В пресс-службе туринского «Ювентуса» отказались комментировать интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

«Ювентус» следит за Сперцяном? Не комментируем трансферные слухи», — сказали в пресс-службе «Ювентуса» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

23-летний Сперцян — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду универсальный полузащитник начал играть в 2020 году. В нынешнем сезоне Эдуард провёл 14 игр за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Отметим, что в прошлой кампании Сперцян набрал 21 очко по системе «гол + пас» (10 голов и 11 результативных передач).

«Краснодар» после 14 туров РПЛ сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу.