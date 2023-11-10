Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ювентусе» отказались комментировать интерес к Эдуарду Сперцяну

В «Ювентусе» отказались комментировать интерес к Эдуарду Сперцяну
Комментарии

В пресс-службе туринского «Ювентуса» отказались комментировать интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

«Ювентус» следит за Сперцяном? Не комментируем трансферные слухи», — сказали в пресс-службе «Ювентуса» корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

23-летний Сперцян — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду универсальный полузащитник начал играть в 2020 году. В нынешнем сезоне Эдуард провёл 14 игр за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Отметим, что в прошлой кампании Сперцян набрал 21 очко по системе «гол + пас» (10 голов и 11 результативных передач).

«Краснодар» после 14 туров РПЛ сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу.

Материалы по теме
Tuttosport: игрок «Краснодара» Сперцян интересен «Ювентусу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android