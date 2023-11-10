Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шеф-скаут «Зенита» назвал две причины тенденции покупать в клуб бразильских футболистов

Шеф-скаут «Зенита» назвал две причины тенденции покупать в клуб бразильских футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин назвал две причины появления тенденции покупать в клуб бразильских футболистов.

«Я пришёл уже после покупки Дугласа и Малкома. Здесь важно понимать, что они всё равно переходили из европейских клубов. А тенденция связана с двумя причинами – с ними получалось договариваться, а у них получалось здесь. Точно не возникало директивы: давайте брать только бразильцев. Мы всегда смотрели всё. И продолжаем это делать. Чьей было идеей приглашение Дугласа? Насколько я помню, по аналитическим выкладкам на своей позиции он выделялся даже в «Гамбурге» – сейчас не самом топовом клубе. Недорогой и качественный футболист. С ним клуб точно угадал», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
«Легко сказать – берите молодых. Но где их брать?» Как устроен скаутинг «Зенита»
Эксклюзив
«Легко сказать – берите молодых. Но где их брать?» Как устроен скаутинг «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android