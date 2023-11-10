Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

К. Шипулин — о фейках в СМИ: люди пытаются сделать трансфер, с «Зенитом» это не работает

К. Шипулин — о фейках в СМИ: люди пытаются сделать трансфер, с «Зенитом» это не работает
Комментарии

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался по поводу фейковых слухов о трансферах петербургского клуба в СМИ. По его словам, иногда такие слухи запускаются в прессу специально, чтобы сделать трансфер.

«Много ли фейков в фамилиях, которые я читаю в каждое трансферное окно? Вероятность, что такой фейк оказался правдой – примерно как встретить слона на улице – 50 на 50. В некоторых слухах я отлично понимаю, откуда растут ноги. Люди сами создают определённую ситуацию, раскручивают её и пытаются сделать трансфер. Но в случае с «Зенитом» это не работает. У нас на каждое трансферное окно есть стратегия. Даже на одно-два вперёд», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
«Легко сказать – берите молодых. Но где их брать?» Как устроен скаутинг «Зенита»
Эксклюзив
«Легко сказать – берите молодых. Но где их брать?» Как устроен скаутинг «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android