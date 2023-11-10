К. Шипулин — о фейках в СМИ: люди пытаются сделать трансфер, с «Зенитом» это не работает

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался по поводу фейковых слухов о трансферах петербургского клуба в СМИ. По его словам, иногда такие слухи запускаются в прессу специально, чтобы сделать трансфер.

«Много ли фейков в фамилиях, которые я читаю в каждое трансферное окно? Вероятность, что такой фейк оказался правдой – примерно как встретить слона на улице – 50 на 50. В некоторых слухах я отлично понимаю, откуда растут ноги. Люди сами создают определённую ситуацию, раскручивают её и пытаются сделать трансфер. Но в случае с «Зенитом» это не работает. У нас на каждое трансферное окно есть стратегия. Даже на одно-два вперёд», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.