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Медина: после того как я перешёл в «Спартак», люди в метро стали узнавать меня чаще

Медина: после того как я перешёл в «Спартак», люди в метро стали узнавать меня чаще
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Парагвайский полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, что к нему повысилось внимание со стороны окружающих после того, как он стал игроком красно-белых.

«Часто ли узнают меня в метро? После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Но я надеваю капюшон, шарф и так привлекаю меньше внимания. Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого города, куда мы приезжаем играть», — приводит слова Медины официальный сайт «Спартака».

Хесус Медина перешёл в московский «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 26-летний парагвайский хавбек провёл 11 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. «Спартак» после 14 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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