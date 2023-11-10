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Осинькин высказался о кадровых проблемах «Крыльев Советов»

Осинькин высказался о кадровых проблемах «Крыльев Советов»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что команда постепенно справляется с кадровыми проблемами. По словам специалиста, в коллективе поддерживается нормальное настроение.

«В команде вполне нормальное настроение. У нас были проблемы с полузащитниками. Как минимум Фернандо возвращается, вот‑вот вернётся с лечения на днях Бабкин. Нам будет легче собирать полноценную обойму», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Крылья Советов» набрали 22 очка в 14 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче, который состоится в ближайшую субботу, «Крылья Советов» примут екатеринбургский «Урал».

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