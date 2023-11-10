Цаллагов: «Алания» звала несколько лет назад, но я хотел поиграть с «Сочи» в еврокубках

Бывший защитник «Зенита» и «Сочи» Ибрагим Цаллагов рассказал, как вернулся в «Аланию».

«Предложение пришло ещё пару лет назад. Но я объяснил: хочу поиграть с «Сочи» в еврокубках. Этим летом меня звали команды из второй восьмёрки РПЛ и на Кипр. Но «Алания» — моя детская мечта. Раньше отец говорил, чтобы я подольше играл в Премьер-Лиге, не переходил в «Аланию». Потому что во Владикавказе всё отвлекало бы от футбола: быт, друзья, знакомые. Но сейчас у меня уже собственная семья. Хочется, чтобы дети выросли на родине.

Да и отец сказал: «Пора возвращаться». У нас сейчас есть две главные задачи: занять место, с которого поднимемся в РПЛ напрямую, и решить проблему со стадионом. Не боюсь ли, что стадион снова не успеют сдать к сроку? Стараюсь направить переживания в другое русло. Представь круг. Я могу повлиять на всё, что внутри него. На всё, что снаружи, — не могу. Вот стадион — снаружи: даже если я буду сильно переживать, ничего не изменится. Моя цель — направить силы на то, что внутри круга. А там — место в Первой лиге, которое позволит подняться в РПЛ», — приводит слова Цаллагова Sport24.