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«Провокационный вопрос!» Форвард «Зенита» Сергеев — о возможном переходе в «Спартак»

«Провокационный вопрос!» Форвард «Зенита» Сергеев — о возможном переходе в «Спартак»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о возможном переходе в московский «Спартак».

«Я ходил на матчи «Спартака», мне давал билеты Женя Макеев. Он из моего родного города Череповца, мы хорошо общаемся с ним и его родителями, они были администраторами в команде КФК и помогали нам. Когда я переехал в Строгино, меня спросили, пойду ли на матч. Мы с ребятами пошли. Лично был за него, переживал, болел, было приятно, что наш череповецкий парень играет на уровне Премьер-Лиге, в «Спартаке». Болел ли я за «Спартак» когда-либо? Нет, конечно. Всегда болел за футбол.

Что буду делать, если меня позовут в «Спартак»? Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет уже 30 лет. Не пойду. Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99 процентов», — сказал Сергеев в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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