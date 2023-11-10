Хесус Медина: «Спартак» — это мой дом

Парагвайский полузащитник «Спартака» Хесус Медина назвал московский клуб своим домом.

«Доволен ли я тем, как сложились первые месяцы в «Спартаке»? Доволен, хотя могло быть лучше. Какое-то время ушло на адаптацию, но сейчас я чувствую себя по-настоящему своим, «Спартак» — это мой дом. И теперь хочу приносить команде больше пользы, чаще забивать. Тогда и сборная Парагвая не будет обо мне забывать, что тоже важно. Надеюсь, уже в ближайшей встрече с «Ростовом» смогу себя проявить. Я ведь отличился в матче с этой командой в последнем туре прошлого сезона…» — приводит слова Медины официальный сайт «Спартака».

Хесус Медина перешёл в московский «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 26-летний парагвайский хавбек провёл 11 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. «Спартак» после 14 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.