Объявлены судейские назначения на матчи 15-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 11 и 12 ноября. Центральный матч тура «Зенит» — «Краснодар», в котором будет определяться судьба первого места, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

11 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Максим Ковалев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.

12 ноября (воскресенье)

«Пари НН» – «Балтика»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Хральцов.

«Сочи» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.