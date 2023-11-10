«Я забыл перезвонить!» Сергеев рассказал, как чуть не сорвался его переход в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как едва не сорвался его переход в клуб из Санкт-Петербурга. По словам футболиста, он ездил на свадьбу к другу, после чего забыл перезвонить в «Зенит».

«Я ездил на свадьбу к другу Илюхе Гапонову. Еду обратно – звонок, предложение. Я говорю: «Хорошо». Приехал домой и забыл перезвонить! Чего-то туда-сюда, забыл! Уехал на дачу к родителям, агент позвонил: «Есть такое-то предложение». Я говорю: «10 минут». Пообщался с родителями и сказал, что готов. Мне хотелось перейти и доказать в первую очередь самому себе, что я могу и я готов», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, Сергеев перебрался в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов».