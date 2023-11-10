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Постекоглу стал лучшим тренером месяца в АПЛ в третий раз подряд

Постекоглу стал лучшим тренером месяца в АПЛ в третий раз подряд
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Главный наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу признан лучшим тренером октября в английской Премьер-лиге. Для австралийца эта награда стала третьей в сезоне-2023/2024.

В трёх октябрьских матчах «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу одержали три победы. Поочерёдно «шпорами» были обыграны «Лутон» (1:0), «Фулхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1). Ангелос стал первым менеджером в истории Премьер-лиги, которому удалось выиграть награду лучшему тренеру месяца в августе, сентябре и октябре.

Постекоглу возглавил лондонский клуб минувшим летом. Ранее австралийский специалист с греческими корнями работал в «Селтике», сборной Австралии по футболу, «Мельбурн Виктории», «Брисбен Роар» и «Панахаики». «Тоттенхэм» в 12-м туре АПЛ сыграет с «Вулверхэмптоном» на выезде. Игра состоится 11 ноября, начало — в 15:30 мск.

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