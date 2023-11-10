Шеф-скаут «Зенита» ответил на вопрос, почему клуб не подписал Сергея Пиняева

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин ответил на вопрос, почему клуб не подписал Сергея Пиняева.

«Не знаю деталей, но исходя из логики: на момент его игры в «Чертаново» нужен ли он был «Зениту»? Смогли бы его развить? Какая вокруг него было конъюнктура? История несколько сложнее, чем просто рекомендовать забирать всех подряд», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно 2023 года в «Зенит» перешли шесть иностранцев: четыре бразильца – Марио Фернандес, Ду Кейрос, Мантуан и Педро (он приедет в клуб в феврале 2024 года), а также серб Страхиня Эракович и француз Вильсон Изидор. Кроме того, сине-бело-голубые подписали двух россиян — Александра Коваленко и Дениса Адамова.