«Я выбрал футбол». Иван Сергеев — об отказе от трансфера в ЦСКА

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о несостоявшемся переходе в московский ЦСКА.

«Когда закончили сезон в Первой лиге (в составе «Крыльев Советов». – Прим. «Чемпионата»), набрали больше всех очков, были разговоры о переходе в ЦСКА, но я сказал, что останусь в Самаре. Не было ли ощущения, что нужно делать шаг вперёд в финансовом плане? О деньгах я никогда не думал в плане того, что хочу большую зарплату. Думал только про футбол. Понятно, что деньги нужны всем в нашей жизни, но в том плане я не думал. Уверен на 50 процентов, что в ЦСКА предложили бы больше, чем в Самаре в то время. Но я выбрал футбол и знал, что у нас тем составом получится показать хороший результат», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».