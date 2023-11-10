Сергеев: Семак не говорил: «Ванька, не расстраивайся, будет играть Кассьерра»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о конкуренции с футболистом сине-бело-голубых Матео Кассьеррой.

«Мы все футболисты, о выборе тренерского штаба я вообще не думал, не расстраивался, выходил и делал свою работу столько, сколько дают – 5-10 минут, одну минуту. Как со «Спартаком» три минуты и получилось забить такой важный гол. Честно, не расстраивался. Общался ли на эту тему с Семаком? Такого не было. Он не подходил и не говорил: «Ванька, не расстраивайся, будет играть Кассьерра». В этом плане не было такого, подходил и объяснял какие-то моменты футбольные», — сказал Сергеев в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

В нынешнем сезоне 26-летний Кассьерра провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу. Иван Сергеев отличился пять раз в 12 играх внутреннего первенства и отдал два голевых паса.