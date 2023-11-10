Эракович: языки у нас всё же разные, а вот по менталитету русские и сербы очень близки

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович поделился впечатлениями от России, а также рассказал о схожести менталитета.

«Что поменялось в жизни с момента приезда в Петербург в июле этого года? Первые впечатления о России и Петербурге не изменились — мне здесь нравится. Со мной здесь моя девушка, планируют приехать брат с женой. Плюс уже сложились очень хорошие отношения в команде.

Сейчас, конечно, немного холоднее, чем в июле, и в принципе, чем у нас в Сербии. А ещё немного удивляет, что осенью часто идёт дождь. Но это мелочи жизни.

Схожесть менталитета у россиян и сербов в свои 22 года чувствую или это больше относится к людям более старшего поколения? Это как раз то, что тоже подметил в первые месяцы в России. Даже друзьям об этом говорю — языки у нас всё же разные, а вот по восприятию всего происходящего, по менталитету в целом мы действительно очень близки», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».